In der Verbandsgemeinde Kirner Land sind am Dienstag 172 I-Dötzchen eingeschult worden. Sie alle haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür waren Änderungen beim Personal und teils bei der Ausstattung nötig.
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Für 172 Kinder in der Verbandsgemeinde Kirner-Land hat die Schule begonnen. Die Erstklässler haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz, die höheren Klassen folgen in den kommenden Jahren. Was musste getan werden, um die Nachfrage zu bedienen?