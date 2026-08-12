172 I-Dötzchen eingeschult
VG Kirner Land ist für den Ganztagsanspruch gerüstet
An der Hellbergschule in Kirn ist die Nachfrage nach einer Betreuung am Nachmittag vergleichsweise hoch. Von 28 I-Dötzchen besuc
An der Hellbergschule in Kirn ist die Nachfrage nach einer Betreuung am Nachmittag vergleichsweise hoch. Von 28 I-Dötzchen besuchen 24 die betreuende Grundschule.
Robert Neuber

In der Verbandsgemeinde Kirner Land sind am Dienstag 172 I-Dötzchen eingeschult worden. Sie alle haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür waren Änderungen beim Personal und teils bei der Ausstattung nötig.

Lesezeit 1 Minute
Für 172 Kinder in der Verbandsgemeinde Kirner-Land hat die Schule begonnen. Die Erstklässler haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz, die höheren Klassen folgen in den kommenden Jahren. Was musste getan werden, um die Nachfrage zu bedienen?
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBildung
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren