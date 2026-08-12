172 I-Dötzchen eingeschult VG Kirner Land ist für den Ganztagsanspruch gerüstet Cordula Kabasch 12.08.2026, 17:00 Uhr

i An der Hellbergschule in Kirn ist die Nachfrage nach einer Betreuung am Nachmittag vergleichsweise hoch. Von 28 I-Dötzchen besuchen 24 die betreuende Grundschule. Robert Neuber

In der Verbandsgemeinde Kirner Land sind am Dienstag 172 I-Dötzchen eingeschult worden. Sie alle haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. Dafür waren Änderungen beim Personal und teils bei der Ausstattung nötig.

Für 172 Kinder in der Verbandsgemeinde Kirner-Land hat die Schule begonnen. Die Erstklässler haben ab diesem Schuljahr einen gesetzlichen Anspruch auf einen Ganztagsplatz, die höheren Klassen folgen in den kommenden Jahren. Was musste getan werden, um die Nachfrage zu bedienen?







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