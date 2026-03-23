Ein Fest, das viele lieben, fällt aus – doch die Gründe sind komplexer als gedacht. Warum Personalmangel und Bürokratie das Weinfest in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach stoppen – und welches Event, den Schmerz etwas lindern könnte.
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Bürgermeister Marc Ullrich sieht keine Chance, dass das Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach doch noch in diesem Jahr stattfinden kann. Das teilte Ullrich auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Hätten wir das nicht vorher sorgfältig abgeklopft, hätten wir nicht absagen müssen“, informierte der Bürgermeister.