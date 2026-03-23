Party in Volxheim fällt aus
VG-Chef Ullrich: Keine Chance auf Weinfest 2026
Die künftige Bürgermeisterin Andrea Silvestri hier mit Ratskollegen Benno Grünewald beim VG-Weinfest in Neu-Bamberg 2024 ist zu
Die künftige Bürgermeisterin Andrea Silvestri hier mit Ratskollegen Benno Grünewald beim VG-Weinfest in Neu-Bamberg 2024 ist zuversichtlich, dass es im kommenden Jahr wieder ein Fest geben wird.
Picasa. Josef Nürnberg

Ein Fest, das viele lieben, fällt aus – doch die Gründe sind komplexer als gedacht. Warum Personalmangel und Bürokratie das Weinfest in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach stoppen – und welches Event, den Schmerz etwas lindern könnte.

Lesezeit 2 Minuten
Bürgermeister Marc Ullrich sieht keine Chance, dass das Weinfest der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach doch noch in diesem Jahr stattfinden kann. Das teilte Ullrich auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Hätten wir das nicht vorher sorgfältig abgeklopft, hätten wir nicht absagen müssen“, informierte der Bürgermeister.

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