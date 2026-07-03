600 Einsatzkräfte, explodierende Kampfmittel und eine Evakuierung – der Waldbrand bei Traisen hielt auch VG-Bürgermeister Markus Lüttger in Atem. Wie der VG-Chef die Lage erlebte und warum nicht alle Feuerwehrleute nach Traisen gefahren sind.
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Erst in der Nacht auf Mittwoch, 1. Juli, hat er wieder gut geschlafen, sagt Markus Lüttger, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Der Waldbrand bei Traisen und der folgende tagelange Einsatz hätten ihm „große, große Sorge“ bereitet. „Es ging um die Menschen in Traisen, um die Feuerwehrkameraden, die gesamte Blaulichtfamilie und jeden Helfer.