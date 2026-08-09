Am 16. August zieht der neue VG-Bürgermeister Oliver Wernersbach in Sprendlingen in die Verwaltung ein. Dann löst er Manfred Scherer ab, der 16 Jahre lang die Geschicke der VG leitete.
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16 Jahre lang hat Manfred Scherer (SPD) die Geschicke der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen mitbestimmt. Am 16. August wird Oliver Wernersbach (CDU) den Staffelstab übernehmen. In Scherers Amtszeit fallen Millioneninvestitionen, eine schuldenfreie Haushaltsführung, der Ausbau von Schulen und Feuerwehr sowie die Solidaritätsaktionen für die ukrainische Partnergemeinde Boratyn.