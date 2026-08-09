Wechsel in Sprendlingen
VG-Bürgermeister Manfred Scherer verabschiedet sich
Bürgermeister Manfred Scherer verabschiedet sich nach 16 Jahren an der Spitze der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen.
Bürgermeister Manfred Scherer verabschiedet sich nach 16 Jahren an der Spitze der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen.
Edgar Daudistel

Am 16. August zieht der neue VG-Bürgermeister Oliver Wernersbach in Sprendlingen in die Verwaltung ein. Dann löst er Manfred Scherer ab, der 16 Jahre lang die Geschicke der VG leitete.

Lesezeit 2 Minuten
16 Jahre lang hat Manfred Scherer (SPD) die Geschicke der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen mitbestimmt. Am 16. August wird Oliver Wernersbach (CDU) den Staffelstab übernehmen. In Scherers Amtszeit fallen Millioneninvestitionen, eine schuldenfreie Haushaltsführung, der Ausbau von Schulen und Feuerwehr sowie die Solidaritätsaktionen für die ukrainische Partnergemeinde Boratyn.
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