Waldalgesheimer Narren feiern VG-Bürgermeister: „121 Jahre verzaubert ihr die Leut’“ Dieter Ackermann 13.01.2026, 10:42 Uhr

i Nicht nur die ehemaligen KVW Originale Knorze un Storze, bejubelten die Gratulanten Landrat Thomas Barth (von links), VG-Bürgermeister Benedikt Seemann, IGMK-Vorsitzender Harald Gebhard, Alt-Ortsbürgermeister Stefan Reichert und Ortsbürgermeister Helmut Schmitt. Die Glückwünsche nahmen KVW-Vorsitzender Ottmar Dilly (3. von rechts) und sein Stellvertreter Thorsten Eckes (3. von links), gern entgegen. Dieter Ackermann

Umrahmt von den närrischen Moderatoren Knorze und Storze feiern die Waldalsgeheimer das elfmal elfte Jubiläum ihres Karnevalsvereins mit vielen Gästen. Vor der Keltenhalle zeigen die Garden unter großem Beifall Flagge.

Der Karnevalverein Waldalgesheim (KVW) feierte getreu dem Motto „Elf X elf – Gott Jokus lacht beim KVW zur Fassenacht“ sein 121-jähriges Vereinsjubiläum an und in der Keltenhalle. Mit zahlreich geladenen Gästen, der Flaggenhissung der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, der Proklamation des Prinzenpaares und einem Gala-Programm starteten die Narren in die Jubiläumssession.







