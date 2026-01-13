Umrahmt von den närrischen Moderatoren Knorze und Storze feiern die Waldalsgeheimer das elfmal elfte Jubiläum ihres Karnevalsvereins mit vielen Gästen. Vor der Keltenhalle zeigen die Garden unter großem Beifall Flagge.
Der Karnevalverein Waldalgesheim (KVW) feierte getreu dem Motto „Elf X elf – Gott Jokus lacht beim KVW zur Fassenacht“ sein 121-jähriges Vereinsjubiläum an und in der Keltenhalle. Mit zahlreich geladenen Gästen, der Flaggenhissung der Verbandsgemeinde Rhein-Nahe, der Proklamation des Prinzenpaares und einem Gala-Programm starteten die Narren in die Jubiläumssession.