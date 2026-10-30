VG Bad Kreuznach legt Fokus auf regenerative Energie
Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hinkt den anderen Gebietskörperschaften bei der kommunalen Wärmeplanung und beim Klimaschutzmanagement hinterher. Nun wird es dringlich. Bis Mitte 2028 muss die VG ein Wärmeplanungskonzept vorlegen.
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Die Verbandsgemeinde hinkt in Sachen kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzmanagement den meisten Gebietskörperschaften hinterher. Als letzte Verbandsgemeinde im Kreis Bad Kreuznach hat Bürgermeisterin Andrea Silvestri (CDU) eine kommunales Wärmeplanung und ein Klimaschutzmanagement in Auftrag gegeben.