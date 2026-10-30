Diskussion über Wärmeplanung VG Bad Kreuznach legt Fokus auf regenerative Energie 30.10.2026, 17:05 Uhr

i Neben der Wärmeplanung standen noch weitere Punkte auf der Tagesordnung des VG-Rates. Für die frühere Verbandsgemeinde Bad Kreuznach als reine rheinhessische VG war etwa eine Mitgliedschaft im Trägerverein Naturpark Soonwald-Nahe uninteressant. Nun, da vier Gemeinden der aufgelösten VG BME aus der Nordpfalz dazugekommen sind, stimmte der Rat für die Mitgliedschaft im Trägerverein. Josef Nürnberg

Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach hinkt den anderen Gebietskörperschaften bei der kommunalen Wärmeplanung und beim Klimaschutzmanagement hinterher. Nun wird es dringlich. Bis Mitte 2028 muss die VG ein Wärmeplanungskonzept vorlegen.

Die Verbandsgemeinde hinkt in Sachen kommunale Wärmeplanung und Klimaschutzmanagement den meisten Gebietskörperschaften hinterher. Als letzte Verbandsgemeinde im Kreis Bad Kreuznach hat Bürgermeisterin Andrea Silvestri (CDU) eine kommunales Wärmeplanung und ein Klimaschutzmanagement in Auftrag gegeben.







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