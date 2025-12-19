2 Millionen Euro Fördermittel VG Bad Kreuznach feierte schon Bescherung Josef Nürnberg 19.12.2025, 08:00 Uhr

i Fast alle Ortschfs der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach waren erschienen, als Klimaschutzministerin Katrin Eder (6. von rechts) im Bürgerhaus Altenbamberg den Förderbescheid über 2,1 Millionen Euro an Bürgermeister Marc Ullrich (7.von links) übergab. Josef Nürnberg

Die Gemeinden der VG Bad Kreuznach bekamen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Vom Land gab es einen Förderbescheid über rund 2,1 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde. Das Geld fließt unter anderem in infrastrukturelle Maßnahmen der Dörfer.

Schon Dienstag war in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Bescherung: Denn Klimaschutzministerin Katrin Eder war ins Bürgerhaus der Burggemeinde gekommen und überreicht den Förderbescheid aus dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig" (R.







