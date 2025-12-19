VG Bad Kreuznach feierte schon Bescherung

Die Gemeinden der VG Bad Kreuznach bekamen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk: Vom Land gab es einen Förderbescheid über rund 2,1 Millionen Euro an die Verbandsgemeinde. Das Geld fließt unter anderem in infrastrukturelle Maßnahmen der Dörfer.
Lesezeit 2 Minuten
Schon Dienstag war in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Bescherung: Denn Klimaschutzministerin Katrin Eder war ins Bürgerhaus der Burggemeinde gekommen und überreicht den Förderbescheid aus dem Regionalen Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig" (R.