Von Freitag, 13. Juni, bis Montag, 16. Juni, lädt die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach bereits zum 48. Mal zum Verbandsgemeinde-Weinfest ein. Dieses Mal treffen sich die Weinfreunde aus den 13 Ortsgemeinden und Fans des Weinfestes aus nah und fern in der Alsenzgemeinde Hochstätten und damit im pfälzischen Teil der Verbandsgemeinde.

i Am Sonntag erwarten die Besucher gleich mehrere Tanzgruppen. Daniela Ritter

Besucher des weit über die Region hinaus geschätzten und beliebten Weinfests dürfen sich freuen, lernen sie doch in Hochstätten, das sich auch Tor zur Pfalz nennt, die typisch pfälzische Lebensart kennen. Die Hochstätter sind dafür bekannt, dass sie gerne feiern und perfekte Gastgeber sind. Charmante Botschafterinnen des Weinfestes und des Weindorfes sind die neuen Weinmajestäten: Weinkönigin Viktoria Schenk und die Weinprinzessinnen Michelle Atts, Sunidi Suman und Samira Sybertz. Die Ortsgemeinde, aber auch Bürgermeister Marc Ullrich wünschen dem Quartett eine tolle Amtszeit mit vielen unvergesslichen Momenten.

Was das VG-Weinfest besonders auszeichnet, sind zuvorderst die leckeren Weine der beiden Anbaugebiete Rheinhessen und Nahe, Weincocktails, vielfältiges, kulinarisches Angebot, Weinwanderung am Weinfestsamstag, professionelle Livebands und ein Familienprogramm. In diesem Jahr steht jeder Tag unter einem bestimmten Motto. Am Eröffnungstag heißt es „Wild, Echt und Unverschämt Gut“. Was VG-Touristikerin Daniela Ritter und das Organisationsteam darunter verstehen, erleben die Weinfreunde am Freitag, 13. Juni, ab 18 Uhr mit der Öffnung der Stände und anschließender Tanzdarbietung der „Mini-Schörlcher Hochstätter“. Ab 18.15 Uhr laden die Nordpfalzmusikanten Hochstätten ein, während im Anschluss der große Moment für die Weinmajestäten mit deren Inthronisation beginnt. Von 20 bis 24 Uhr gibt es Party mit den „Filsbacher XXL“, sowie Musik- und Showtanzdarbietungen.

i Die Verbandsgemeinde-Weinfeste sind, wie hier im vergangenen Jahr in Neu-Bamberg stets gut besucht und locken Weinfreunde von Nah und Fern an. Josef Nürnberg

Der Samstag steht unter dem Motto „Wandern – Wein & gute Musik“. Weinfreunde sind ab 15 Uhr zur geführten Weinwanderung auf dem Themenwanderweg eingeladen. Ab 18 Uhr findet die Eröffnung der Stände auf dem Festplatz statt. Im Anschluss (gegen 19 Uhr) können sich Festgäste über Musikdarbietungen des Musikzugs Frei-Laubersheim / Musikverein Volxheim freuen, während ab 20 Uhr Livemusik mit „The Twins“ zum Feiern einlädt.

„Familienprogramm & gute Laune“, heißt es am Sonntag, der ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Im Anschluss hieran findet ab 11 Uhr der Kommunale Frühschoppen statt. Im Laufe des Tages gibt es Tanzdarbietung des Trachtenvereins Feilbinger, Musik mit dem CMV Neu-Bamberg und zahlreiche weitere musikalische Acts unter anderem mit den „Wildaufsetzern“ und der Band „Hot & Sweet“. Das VG-Weinfest 2025 endet am Montag, 16. Juni, mit der „After Work Weinparty“ mit Livemusik mit der „Stefan Vox Band“ und ab 21.30 Uhr mit einer Feuershow mit Calendula.