Das Veto der Bundeswehr gegen vier von sieben geplante Windräder im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach schlägt hohe Wellen. Ortsbürgermeister Michel will zu einem Bürgergespräch mit dem Projektierer einladen.
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Hohe Wellen schlägt das Veto der Bundeswehr gegen vier der sieben geplanten Windräder im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach. Im Lauschieder Gemeinderat überbrachten die beiden Projektleiter von Wiwi Consult (Mainz), Jessica Würth aus Alzey und Marco Wendel aus Meisenheim, die Hiobsbotschaft.