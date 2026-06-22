Windpark Abtweiler 
Veto der Bundeswehr gegen Windräder schlägt hohe Wellen
Die Euphorie beim Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach waren und sind seit Jahren wegen der sozialverträglichen Komponente und
Die Euphorie beim Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach waren und sind seit Jahren wegen der sozialverträglichen Komponente und einem Solidarpakt, bei der alle Bürger partizipierten, riesengroß. Im Bild (links) Wiwi-Projektleiter Marco Wendel.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Das Veto der Bundeswehr gegen vier von sieben geplante Windräder im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach schlägt hohe Wellen. Ortsbürgermeister Michel will zu einem Bürgergespräch mit dem Projektierer einladen.

Lesezeit 2 Minuten
Hohe Wellen schlägt das Veto der Bundeswehr gegen vier der sieben geplanten Windräder im Windpark Abtweiler-Lauschied-Raumbach. Im Lauschieder Gemeinderat überbrachten die beiden Projektleiter von Wiwi Consult (Mainz), Jessica Würth aus Alzey und Marco Wendel aus Meisenheim, die Hiobsbotschaft.

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Oeffentlicher AnzeigerPolitik

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