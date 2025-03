Die Sozialdemokraten in der VG Nahe-Glan und der Stadt Meisenheim begrüßen Pläne für ein MVZ im Verwaltungsgebäude Obertor und geben dem Bürgermeister dabei Rückendeckung. Sie unterstützen die Pläne zur Konzentration der Verwaltung in Sobernheim.

Die Diskussion um die künftige Verortung der Verbandsgemeindeverwaltung hat auch die SPD-Fraktionen in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und in der Stadt Meisenheim intensiv beschäftigt, wie sie in einer Erklärung mitteilen. Der Beschluss des VG-Rates zur Konzentration der Verwaltung in Bad Sobernheim werde von ihnen mitgetragen, allerdings unter den seitens der VG beschriebenen Bedingungen: „Dazu gehört, dass am Standort Meisenheim ein Bürgerbüro sowie eine Tourist-Information verbleiben und außerdem die frei werdenden Kapazitäten am Standort Meisenheim einer ,der Öffentlichkeit dienenden’ Nachnutzung zugeführt werden.“

In Übereinstimmung mit diesem Beschluss des VG-Rates hat Bürgermeister Uwe Engelmann Gespräche zur Einrichtung eines Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Meisenheim geführt, wie er in der jüngsten Sitzung des VG-Rates berichtet hatte.

Dazu erklären der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Meisenheim, Ralf Gillmann, und der Vorsitzende der SPD-VG-Ratsfraktion, Denis Alt: „Wir begrüßen mit Nachdruck den von Bürgermeister Engelmann eingeschlagenen Weg, ein MVZ in Meisenheim einzurichten. Angesichts der heute schon bestehenden Knappheit an Hausärzten in Meisenheim und Umgebung müssen wir neue Wege gehen. Auf die Selbstverwaltung der Ärzteschaft – der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) - können wir uns nicht alleine verlassen.“ Wenn die Verbandsgemeinde einen Beitrag dazu leisten könne, dass ergänzend in Meisenheim ein MVZ entsteht, sei dies ein wichtiger Baustein in der Versorgung der Bürger in der Region. „Deshalb hat Uwe Engelmann von uns volle Rückendeckung“, betonen beide. „Dass dabei die finanzielle und fachliche Leistungsfähigkeit der VG beachtet werden muss, versteht sich von selbst. Aber die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung steht für uns an erster Stelle.“