Debatte um Parkgebühren „Verstellt den Blick auf das Potenzial der Bäder“ Robert Neuber 31.01.2026, 09:00 Uhr

i Christian Massmann wuchs im Kurviertel Bad Kreuznach auf und ist als heutiger Wiesbadener Bürger immer noch sehr eng mit der Nahestadt verbunden, auch als Vermieter. Christian Massmann

Der in Bad Kreuznach aufgewachsene Christian Massmann hat in vielen Unternehmen leitende Funktionen bekleidet, er liebt die Stadt und vermietet ein Haus im Kreuznacher Kurviertel. Die Parkgebühren hält er für ein falsches Signal.

Was macht den analytischen Blick eines Christian Massmann für die Parkgebührendebatte so interessant? Ganz einfach: Der Mittfünfziger hat einen distanzierten Blick, schließlich lebt er in Wiesbaden. Doch er brennt für Bad Kreuznach, weil er hier groß geworden ist, seine Kindheit, seine Schulzeit am Lina-Hilger-Gymnasium, seine Jugend sind mit dieser Stadt verbunden.







Artikel teilen

Artikel teilen