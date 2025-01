Arbeiten liefen unbemerkt ab Versorgungsleitungen an der Wilhelmsbrücke erneuert 21.01.2025, 10:40 Uhr

i Das Foto zeigt die derzeit laufende Instandsetzung der Versorgungsleitungen in der Magister-Faust-Gasse unterhalb des Fischerturms. Lea Agsten/Stadtwerke

Nur wenigen waren die Bauarbeiten auf der Bad Kreuznacher Wilhelmsbrücke – und darunter – aufgefallen. Die Stadtwerke haben dort Leitungen erneuert.

„Die Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke investiert fortlaufend in das Versorgungsnetz und hat Ende 2024 die Wasser- und Gasversorgungsleitungen durch Teilbereiche des Fischerturms an der Wilhelmsbrücke erneuert. Zudem erneuerte der Energieversorger die Gas- und Wasserarmaturen in der Magister-Faust-Gasse“, schreibt die Unternehmensgruppe in einer Pressemeldung.

