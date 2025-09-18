Streitfall Bosenheimer Straße Verschenkt Bad Kreuznach fast 1 Million Euro? 18.09.2025, 18:00 Uhr

i Der Ausbau der Bosenheimer Straße ist schon längst abgeschlossen. Doch für alle drei Abschnitte sind die Endabrechungen bei den Ausbaubeiträgen noch nicht erfolgt. Harald Gebhardt

Der Kreuznacher Stadtetat schreibt tiefrote Zahlen. Doch bei den Einnahmen lässt man sich viel Zeit: Für den Ausbau der Bosenheimer Straße stehen bei der Endabrechnung immer noch fast 1 Million Euro aus. Das Stadtbauamt scheint überfordert.

Die Stadt ist mehr als knapp bei Kasse, braucht dringend Geld. Wenn es aber darum geht, Einnahmen nicht nur als Ansatz im Haushalt einzuplanen, sondern zu generieren, hat die Stadtverwaltung offenbar alle Zeit der Welt, bis man tätig wird. So stehen bei den Einzahlungen für alle drei schon längst fertiggestellten Bauabschnitte der Bosenheimer Straße (seit 2008!







