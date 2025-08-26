Rund 3000 Besucher kamen zum Kinderkulturtag in den Bad Kreuznacher Schlosspark. An verschiedenen Ständen konnten sie sich künstlerisch oder sportlich betätigen.

Wieder ein voller Erfolg war der vom städtischen Amt für Schulen, Kultur und Sport ausgerichtete Kinderkulturtag. Rund 3000 große und kleine Besucher kamen in den Schlosspark, wo sich die Kinder an den Ständen der teilnehmenden Vereine und Künstler kreativ betätigen konnten.

Am Stand der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde bastelten die Kinder fantasievolle Wurf-Kometen aus aussortierten Materialien, die sie somit sinnvoll recycelten und ihnen gleichzeitig ein Bewusstsein für nachhaltiges Denken vermittelte. Ein Gefühl für Kunst und Natur erhielten jungen Künstler zudem mit den von ihnen aus Stoff gefertigten Grasigeln. Diese werden mit Samen gefüllt und können zu Hause auf das Fensterbrett gestellt werden. Die Kinder werden dann erleben, wie aus ihren Igeln das Gras heraus sprießt.

i Ihre eigenen, fantasievollen Zauberstäbe kreierten diese Kinder. Jens Fink

Beim Bearbeiten von weichem Speckstein waren der Kreativität ebenso wenig Grenzen gesetzt wie beim Filzen von Tiergestalten, was die Mitglieder der Kunstwerkstatt den Kindern nahe brachten. Ihr künstlerisches Talent konnten die Kleinen zudem bei den DPSG-Pfadfindern von St. Franziskus entdecken, wo sie kunstvolle Armbänder knoteten. Bei der Ditib-Gemeinde flochten sie kunstvolle Haartrachten oder ließen sich diese haarigen Kunstwerke selbst auf ihre Köpfe flechten.

Verschiedene Holzarbeiten werkelten die jungen Bastler beim Verein „We give a Hand“, wo sie bunte Haken zum Aufhängen von Kleidung sowie mit frechen Sprüchen versehene Schilder fertigten, die sie sich an die Tür ihres Kinderzimmers hängen können. Bei der Familienimkerei Marzell kreierten die Kinder aus den Korken von Weinflaschen, etwas Stoff und kleinen Glasaugen fantasievolle Bienchen und Hummeln, die an Drähten hängend, sogar zu fliegen schienen. Die „Hand am Stab“ hatten die kleinen Künstler am Stand des Kinderhauses der Evangelischen Matthäusgemeinde. Hier schnitten die Kinder bunte Hände aus Karton aus, die sie an Bambusstäben befestigen. Mit diesem Stab lassen sich Blumentöpfe dekorieren, aber „auch Fliegen klatschen“, erkannte ein Mädchen.

i Stolz präsentieren die Buben Nikita, Henri und Anton (von links) ihr aus Bambusstäben gestaltetes Bauwerk. Jens Fink

Ihre eigenen, fantasievoll gestalteten Zauberstäbe schmiedeten die Kinder unter Anleitung von Joachim Harbut und kreativ waren sie zudem beim Gestalten von kleinen Häusern oder Zelten, die sie mit langen Bambusstäben zusammenbauten. Geistige Kreativität war bei der Stadtbücherei gefragt, wo die Kinder Rätsel lösten und kleine Buttons mit den aus Büchern ausgeschnittenen Bildmotiven kreierten.

Über einen Riesenandrang freuten sich die Royal Rangers. An ihrem großen Kletterbaum stiegen zahlreiche Kinder an dem mit Kletterhilfen versehenen Baumstamm empor und wagten sich dabei teilweise mutig bis weit ins Geäst vor. Zum Mitsingen und Musizieren lud die Musikschule Mittlere Nahe die Kinder ein, die auch die von Alexander Schmeisser präsentierten Lieder gerne mitsangen. Für die kulinarischen Genüsse sorgten die Royal Rangers sowie der Sportverein Karadeniz und die Ditib-Gemeinde, die türkische Spezialitäten servierten.