Bad Kreuznacher Kita in Not „Vermieter und Mieter müssen das untereinander regeln“ Simon Graef 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne) ist Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und Fraktionsvorsitzende im Stadrat. Juliane Rohrbacher-Staaden

Die Kita „Die Brücke“ steht durch einen neuen Mietvertrag vor einer finanziellen Herausforderung. Die Stadt wird der Kita aber wahrscheinlich nicht unter die Arme greifen – um eine Ungleichbehandlung anderer Kitas zu verhindern.

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Bad Kreuznach wird dem Antrag der Stadtverwaltung auf monatlich 2500 Euro Mietzuschuss für die Kita „Die Brücke“ wahrscheinlich nicht zustimmen. Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne), die dem Ausschuss vorsitzt, erklärt, dass die AG Kita des Ausschusses bei dessen nächster Sitzung am 22.







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