Bad Kreuznacher Kita in Not
„Vermieter und Mieter müssen das untereinander regeln“
Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne) ist Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und Fraktionsvorsitzende im Stadrat.
Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne) ist Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und Fraktionsvorsitzende im Stadrat.
Juliane Rohrbacher-Staaden

Die Kita „Die Brücke“ steht durch einen neuen Mietvertrag vor einer finanziellen Herausforderung. Die Stadt wird der Kita aber wahrscheinlich nicht unter die Arme greifen – um eine Ungleichbehandlung anderer Kitas zu verhindern.

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Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Bad Kreuznach wird dem Antrag der Stadtverwaltung auf monatlich 2500 Euro Mietzuschuss für die Kita „Die Brücke“ wahrscheinlich nicht zustimmen. Juliane Rohrbacher-Staaden (Grüne), die dem Ausschuss vorsitzt, erklärt, dass die AG Kita des Ausschusses bei dessen nächster Sitzung am 22.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerSoziales

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