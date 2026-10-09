Foto aus Kreuznacher Historie
Vermeintliche Weinkönigin war eine Nahenixe
Historiker Christof Krieger räumte mit manchen Mythen auf.
Historiker Christof Krieger räumte mit manchen Mythen auf.
Josef Nürnberg

Der Historiker Christof Krieger räumte am Mittwoch bei einem Vortrag zur Geschichte der deutschen Weinköniginnen in Bad Kreuznach mit manchen Mythen auf. So kam die erste Weinkönigin nicht aus der Kurstadt.

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Nein, die erste deutsche Weinkönigin kam nicht aus Bad Kreuznach. Mit dem Mythos, dass die Nahemetropole bereits 1923 die erste deutsche Weinkönigin stellte, räumte der Historiker und Leiter des Traben-Trarbacher Museums, Christof Krieger, am Mittwochabend in seinem Vortrag zur Geschichte der deutschen Weinköniginnen im Museum Schlosspark auf.
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