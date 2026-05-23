Vor Gericht regelmäßig mit üblen Fällen insbesondere des sexuellen Missbrauchs von Kindern konfrontiert zu sein – wir wollten von Kreuznacher Richtern und Staatsanwälten wissen, wie sie mit diesen belastenden Erlebnissen umgehen.
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Verliert man den Glauben an das Gute im Menschen, wenn der Alltag als Richter oder Staatsanwalt aus der regelmäßigen Beschäftigung mit sexuellem Missbrauch von Kindern besteht? Wir fragten eine Runde Kreuznacher Richter und Staatsanwälte im Beisein von Gerichtspräsidentin Martina Kohlmeyer, wie sie etwaige Belastungen wegstecken, die sich durch die berufliche Konfrontation mit solchen Fällen ergeben können.