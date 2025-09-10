Das Prädikat Heilklimatischer Kurort soll laut dem Ortsbeirat Bad Münster fortgeführt werden – entgegen einem Vorschlag der Verwaltung. Das letzte Wort hat der Stadtrat.

Der Ortsbeirat stimmte am Montagabend einstimmig gegen den Verwaltungsvorschlag, das Prädikat Heilklimatischer Kurort zurückzugeben. Er regte stattdessen an, die nötigen Gutachten, die dem Ort ein besonders gesundheitsförderndes Klima und Luftqualität attestieren sollen, zu beauftragen. Zudem sollen zielführende Gespräche mit Kliniken und Ärzten aufgenommen werden.

Nicht berührt von der Rückgabe wäre der Titel Mineralheilbad, der für beide Kurorte Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein gilt. Michael Vesper, Geschäftsführer der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH (GuT), hatte zuvor deutlich gemacht, dass es für das Prädikat eine Reihe von Voraussetzungen braucht. Hierzu zählt unter anderem die Niederlassung von mindestens einem kassenärztlichen Kurarzt mit Erfahrung in der medizinischen Klimatologie. Notwendig sind auch Einrichtungen für aktivierende Behandlungsformen, wie Bewegungs- und Klimatherapie.

„Der heilklimatische Kurort bringt uns immer noch Gäste.“

Viola Schneider (parteilos)

Dass die Stadt selbst die nötigen Angebote vorhalten wird, dass schloss auch der Ortsbeirat aus. Ortsbeiratsmitglieder regten eine mögliche Kooperation mit der Drei-Burgen-Klinik oder Michael Dal Magro mit der Geriatrischen Klinik an. Viola Schneider (parteilos) warb vehement dafür, das Prädikat nicht einfach so zurückzugeben. „Der heilklimatische Kurort bringt uns immer noch Gäste“, sagte sie. Als profunde Kennerin der Gästestruktur im Stadtteil, da sie als Mitinhaberin des Weinhotels Schneider den direkten Draht zu Gästen hat, warnte sie davor, dass Gäste wegbleiben könnten, wenn BME das Prädikat verlieren sollte.

„Ich würde das Prädikat nicht freiwillig aufgeben, das wäre fatal“, stimmte ihr Norbert Welschbach (CDU) zu. Er kenne BME nur als heilklimatischen Kurort. Welschbach schlug vor, die nötigen Gutachten zu beauftragen und dadurch Zeit zu gewinnen. Denn durch die derzeitigen Defizite der Bedingungen, die für die Fortführung des Prädikates als Heilklimatischer Kurort notwendig sind, beabsichtigt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) nach einer Wartezeit von zwei Jahren ein Aberkennungsverfahren einzuleiten.

Investor hat Interesse gezeigt

Chancen, dass BME doch Heilklimatischer Kurort bleiben könnte, sieht Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse (CDU) im Zuge der laufenden Verhandlungen mit einem Investor, der Interesse an der Übernahme des Kurhauses hat. „Er hat sich in den Gesprächen geäußert, möglicherweise Angebote in die Richtung zu machen, die für das Prädikat nötig sind“, informierte sie. Demgegenüber steht die Erläuterung der Verwaltung. Die Verwaltung ist der Ansicht, dass für den Erhalt des Prädikats der komplette Neuaufbau der für das Prädikat notwendigen Angebotsstrukturen in BME nötig ist und das dies nur in Zusammenhang mit dem Kurmittelhaus umsetzbar wäre. Hieraus folgert die Verwaltung, dass das Konzept eines Heilklimatischen Kurortes eher mögliche Investoren von einer Übernahme des Gebäudes abhielte. Auch wenn der Ortsbeirat am Zertifikat festhalten möchte, am Ende entscheidet der Stadtrat.