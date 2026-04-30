Mietvertrag nicht verlängert Verlässt die AfA Kusel? 30.04.2026, 16:17 Uhr

i Seit mehr als zehn Jahren ist in der der ehemaligen Unteroffizier-Krüger-Kaserne eine Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende untergebracht. Uwe Anspach/dpa. picture alliance/dpa

Die AfA muss den Windhof Kusel vermutlich verlassen – doch was kommt jetzt? Der Kreis zeigt sich offen für eine Rückkehr der Bundeswehr, doch noch sind viele Fragen ungeklärt.

„Die Nachricht, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) den Mietvertrag mit dem Land für die ehemalige Unteroffizier-Krüger-Kaserne in Kusel nicht weiter verlängert habe und die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) zum 31. Juli den Windhof verlassen werde, hat uns gestern Abend überraschend über die Presse und inoffizielle Kanäle erreicht“, erklärt die Kreisverwaltung Kusel in einer Pressemitteilung.







Artikel teilen

Artikel teilen