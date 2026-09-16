Weinmarketing im Wandel
Verkostung bis Instagram: Naheweinrebellen im Spagat
Die Naheweinrebellen haben sich vor neun Jahren gegründet. Die jungen Winzer tauschen sich regelmäßig aus über aktuelle Trends i
Die Naheweinrebellen haben sich vor neun Jahren gegründet. Die jungen Winzer tauschen sich regelmäßig aus über aktuelle Trends in der Weinbranche. In den vergangenen Jahren hat sich die Weinvermarktung stark verändert.
Karin Zimmermann

Junge Winzer an der Nahe wollen mit Traditionen brechen. Sie setzen auf Social Media, Events und moderne Etiketten, um eine neue Generation für Wein zu begeistern. Doch wie gelingt die Balance zwischen Kultur und digitaler Vermarktung?

Lesezeit 3 Minuten
Sehen, riechen, schmecken: Bei einer klassischen Weinprobe muss der Tropfen im Glas gleich auf mehreren Sinnen überzeugen, bevor der Kunde zum Portemonnaie greift. Und das kann gern ein wenig dauern: Im gemütlichen Weingut lässt man sich Zeit, probiert sich durch, genießt die gute Gesellschaft, bevor die Flaschen über die Theken gehen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren