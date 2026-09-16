Junge Winzer an der Nahe wollen mit Traditionen brechen. Sie setzen auf Social Media, Events und moderne Etiketten, um eine neue Generation für Wein zu begeistern. Doch wie gelingt die Balance zwischen Kultur und digitaler Vermarktung?
Lesezeit 3 Minuten
Sehen, riechen, schmecken: Bei einer klassischen Weinprobe muss der Tropfen im Glas gleich auf mehreren Sinnen überzeugen, bevor der Kunde zum Portemonnaie greift. Und das kann gern ein wenig dauern: Im gemütlichen Weingut lässt man sich Zeit, probiert sich durch, genießt die gute Gesellschaft, bevor die Flaschen über die Theken gehen.