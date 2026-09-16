Weinmarketing im Wandel Verkostung bis Instagram: Naheweinrebellen im Spagat Markus Kilian 16.09.2026, 14:14 Uhr

i Die Naheweinrebellen haben sich vor neun Jahren gegründet. Die jungen Winzer tauschen sich regelmäßig aus über aktuelle Trends in der Weinbranche. In den vergangenen Jahren hat sich die Weinvermarktung stark verändert. Karin Zimmermann

Junge Winzer an der Nahe wollen mit Traditionen brechen. Sie setzen auf Social Media, Events und moderne Etiketten, um eine neue Generation für Wein zu begeistern. Doch wie gelingt die Balance zwischen Kultur und digitaler Vermarktung?

Sehen, riechen, schmecken: Bei einer klassischen Weinprobe muss der Tropfen im Glas gleich auf mehreren Sinnen überzeugen, bevor der Kunde zum Portemonnaie greift. Und das kann gern ein wenig dauern: Im gemütlichen Weingut lässt man sich Zeit, probiert sich durch, genießt die gute Gesellschaft, bevor die Flaschen über die Theken gehen.







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