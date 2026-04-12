Römerkelter in Odernheim
Verkohlte Traubenkerne lösten das antike Rätsel 
Sie freuen sich über die eindeutigen Funde aus Odernheim: Archäobotanikerin Margarethe König (Mitte) mit Michael Matheus und Mar
Sie freuen sich über die eindeutigen Funde aus Odernheim: Archäobotanikerin Margarethe König (Mitte) mit Michael Matheus und Maria Ivanova-Bieg.
Silke Jungbluth-Sepp

Woher kommt die Sicherheit, dass in Odernheim über Jahrhunderte eine römische Kelter im Boden versteckt war? Dazu hat unter anderem die Archäobotanikerin Margarethe König beigetragen. 

Lesezeit 4 Minuten
Sie sehen ganz und gar unscheinbar aus: Ein paar winzige Steinchen, die in einer Plastikbox liegen. Allerdings sind sie entscheidend. Denn es handelt sich eben nicht um Steinchen, sondern um Fragmente von verkohlten Traubenkernen, wie Archäobotanikerin Margarethe König im Labor des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der Universität Mainz zeigt.

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