Woher kommt die Sicherheit, dass in Odernheim über Jahrhunderte eine römische Kelter im Boden versteckt war? Dazu hat unter anderem die Archäobotanikerin Margarethe König beigetragen.
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Sie sehen ganz und gar unscheinbar aus: Ein paar winzige Steinchen, die in einer Plastikbox liegen. Allerdings sind sie entscheidend. Denn es handelt sich eben nicht um Steinchen, sondern um Fragmente von verkohlten Traubenkernen, wie Archäobotanikerin Margarethe König im Labor des Instituts für Vor- und Frühgeschichte der Universität Mainz zeigt.