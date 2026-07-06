Von Schmierereien zu Kunstwerken: Die Unterführung an der Gensinger Straße erstrahlt in neuem Glanz. Wie ein maskierter Künstler, der Verkehrsverein und lokale Unternehmen eine triste Ecke in ein farbenfrohes Willkommen verwandelt haben.

Mit seinen Graffiti-Schmierereien und den verdreckten und von Unkraut überwucherten Mauern bot die Unterführung an der Gensinger Straße schon lange keinen schönen Anblick mehr.

Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentiert sich das Einfallstor zur Innenstadt jetzt jedoch in einem völlig neuen Erscheinungsbild.