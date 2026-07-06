Bad Kreuznach hübscht auf
Verkehrsverein und maskierter Künstler verschönern Ecke
Die von Künstler Menik (6. von links mit Maske) kreierten Motive mit Bezug zur Stadt schmücken jetzt die Unterführung der Gensin
Die von Künstler Menik (6. von links mit Maske) kreierten Motive mit Bezug zur Stadt schmücken jetzt die Unterführung der Gensinger Straße. Darüber freuten sich alle Beteiligten um Oberbürgermeister Emanuel Letz (5. von links) und Dirk Nessel (mitte sitzend).
Jens Fink

Von Schmierereien zu Kunstwerken: Die Unterführung an der Gensinger Straße erstrahlt in neuem Glanz. Wie ein maskierter Künstler, der Verkehrsverein und lokale Unternehmen eine triste Ecke in ein farbenfrohes Willkommen verwandelt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Mit seinen Graffiti-Schmierereien und den verdreckten und von Unkraut überwucherten Mauern bot die Unterführung an der Gensinger Straße schon lange keinen schönen Anblick mehr.Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentiert sich das Einfallstor zur Innenstadt jetzt jedoch in einem völlig neuen Erscheinungsbild.
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