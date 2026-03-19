War’s das für den traditionsreichen Mittelaltermarkt in Ebernburg? Der Verkehrsverein Rheingrafenstein hat das Spektakel abgesagt. Die Gründe dafür sind vielfältig.
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Der Verkehrsverein Rheingrafenstein hat den Mittelaltermarkt für dieses Jahr abgesagt. Das traditionsreiche Spektakel in den Gassen von Ebernburg ist damit vermutlich nach mehr als 35 Jahren Geschichte. In einer gemeinsamen, von Verkehrsverein sowie der Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH veröffentlichten Erklärung auf der Homepage des Mittelaltermarktes heißt es wörtlich: „Wir alle bedauern sehr, dass in diesem Jahr aller Voraussicht nach ...