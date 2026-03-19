Aus nach mehr als 35 Jahren 
Verkehrsverein sagt Mittelaltermarkt in Ebernburg ab
Die Markteröffnung in Ebernburg vor einem Jahr. Schon damals gab es Streit zwischen der Stadt und dem Verkehrsverein wegen der A
Die Markteröffnung in Ebernburg vor einem Jahr. Schon damals gab es Streit zwischen der Stadt und dem Verkehrsverein wegen der Auflagen, vor allem zum Sicherheitskonzept.
Josef Nürnberg

War’s das für den traditionsreichen Mittelaltermarkt in Ebernburg? Der Verkehrsverein Rheingrafenstein hat das Spektakel abgesagt. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Lesezeit 2 Minuten
Der Verkehrsverein Rheingrafenstein hat den Mittelaltermarkt für dieses Jahr abgesagt. Das traditionsreiche Spektakel in den Gassen von Ebernburg ist damit vermutlich nach mehr als 35 Jahren Geschichte. In einer gemeinsamen, von Verkehrsverein sowie der Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH veröffentlichten Erklärung auf der Homepage des Mittelaltermarktes heißt es wörtlich: „Wir alle bedauern sehr, dass in diesem Jahr aller Voraussicht nach ...

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