Stau nach Panne
Verkehrschaos in Kreuznach: Linienbus liegen geblieben
Die Polizei musste zwischenzeitlich den Verkehr regeln.
Die Polizei musste zwischenzeitlich den Verkehr regeln.
Julian Stratenschulte/dpa

Eine Panne sorgte am Donnerstagnachmittag in der Bad Kreuznacher Ringstraße für ein kleines Verkehrschaos: Ein Linienbus war liegen geblieben.

Lesezeit 1 Minute
Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 15.50 Uhr im Bereich der Bad Kreuznacher Ringstraße/Mannheimer Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ursache war ein Linienbus, der aufgrund einer Panne unmittelbar vor dem Einmündungsbereich Ringstraße/Mannheimer Straße auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße liegen geblieben war.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren