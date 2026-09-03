Stau nach Panne Verkehrschaos in Kreuznach: Linienbus liegen geblieben 03.09.2026, 20:11 Uhr

i Die Polizei musste zwischenzeitlich den Verkehr regeln. Julian Stratenschulte/dpa

Eine Panne sorgte am Donnerstagnachmittag in der Bad Kreuznacher Ringstraße für ein kleines Verkehrschaos: Ein Linienbus war liegen geblieben.

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 15.50 Uhr im Bereich der Bad Kreuznacher Ringstraße/Mannheimer Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ursache war ein Linienbus, der aufgrund einer Panne unmittelbar vor dem Einmündungsbereich Ringstraße/Mannheimer Straße auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße liegen geblieben war.







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