Verkehrschaos in Kreuznach: Linienbus liegen geblieben
Eine Panne sorgte am Donnerstagnachmittag in der Bad Kreuznacher Ringstraße für ein kleines Verkehrschaos: Ein Linienbus war liegen geblieben.
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Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Donnerstagnachmittag zwischen 15 und 15.50 Uhr im Bereich der Bad Kreuznacher Ringstraße/Mannheimer Straße gekommen. Das teilt die Polizei mit. Ursache war ein Linienbus, der aufgrund einer Panne unmittelbar vor dem Einmündungsbereich Ringstraße/Mannheimer Straße auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Alzeyer Straße liegen geblieben war.