Verkehr rund um den Bauhaus-Kreisel fließt wieder

Endlich frei: Nach Monaten des Umbaus ist der Verkehr am Bauhaus-Kreisel wieder möglich. Doch welche Änderungen bleiben und was bedeutet das für Pendler und Anwohner in der Region?
Lesezeit 1 Minute
Bad Kreuznach. Nach dem vierspurigen Ausbau der B 428 von der Abfahrt der B41 bis zum Bosenheimer Kreisel ist nun auch das letzte Teilstück zwischen dem Bauhaus- und Lidl Kreisel der Mainzer Straße für den Verkehr freigegeben. damit sind die Arbeiten im gesamten Bereich weitestgehend beendet, die mit der Fällung der Bäume entlang der B428 im Januar begannen.