Probleme seit Jahrzehnten 
Verkehr bleibt in Monzingen Dauerthema
In der Hauptstraße sollen Stellplätze eingezeichnet werden. Vor der Metzgerei Alt (links vorn) soll eine Parkplatzregelung und E
In der Hauptstraße sollen Stellplätze eingezeichnet werden. Vor der Metzgerei Alt (links vorn) soll eine Parkplatzregelung und Einschränkung mit Parkuhr von 7 bis 13 Uhr werktags eingerichtet werden.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Tücke steckt bekanntlich im Detail. Dies gilt auch für die Ideen, den Verkehr im Monzinger Ortskern auszubremsen und für mehr Ruhe zu sorgen. Tempo 30 ist an vielen Stellen nicht gut möglich, Parkflächen müssen viele Kriterien erfüllen.

Lesezeit 2 Minuten
Gleich zwei Anträge gingen vordem Monzinger Bauausschuss an die Gemeindeverwaltung und Ortschef Klaus Stein. Die SPD-Fraktion fordert den innerörtlichen Ausbau und die Sanierung der Kreisstraße 19 (Hauptstraße, Nußbaumer- und Thiergartenstraße) und der Landesstraße 229 (Soonwaldstraße).

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