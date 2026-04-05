Die Tücke steckt bekanntlich im Detail. Dies gilt auch für die Ideen, den Verkehr im Monzinger Ortskern auszubremsen und für mehr Ruhe zu sorgen. Tempo 30 ist an vielen Stellen nicht gut möglich, Parkflächen müssen viele Kriterien erfüllen.
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Gleich zwei Anträge gingen vordem Monzinger Bauausschuss an die Gemeindeverwaltung und Ortschef Klaus Stein. Die SPD-Fraktion fordert den innerörtlichen Ausbau und die Sanierung der Kreisstraße 19 (Hauptstraße, Nußbaumer- und Thiergartenstraße) und der Landesstraße 229 (Soonwaldstraße).