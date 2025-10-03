Am Tag des Flüchtlings referierte der frühere FDP-Spitzenpolitiker Günter Verheugen in seiner Geburtsstadt Bad Kreuznach über den Ukrainekrieg und mögliche Lösungsperspektiven.
Der gebürtige Bad Kreuznacher Günter Verheugen, einst Generalsekretär der FDP, nach dem Bruch der sozialliberalen Koalition 1982 Mitglied der SPD, Vizepräsident der EU-Kommission, Co-Vorsitzender des Transatlantischen Wirtschaftsrats, Honorarprofessor der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Autor und Publizist, stattete auf Einladung des Netzwerks am Turm in der Johanneskirche seiner Heimatstadt einen viel beachteten Besuch ab.