Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Verhängnisvolles von Casino-Gebäude und Salinen 28.03.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Aua, das tut weh. Bad Kreuznachs Casinogebäude wird zum Millionengrab – und zum Symbol für planerisches Versagen. Wie konnte aus 823.000 Euro ein Desaster mit 6 Millionen werden? Eine Entscheidung von 2014 zeigt bis heute fatale Folgen.

Während die Betroffenen in der Woche nach der Landtagswahl wahlweise mit Schulterklopfen (CDU, AfD), Wehklagen (SPD, FDP, Freie Wähler) oder Schulterzucken (Grüne) beschäftigt sind, wird in unserem Kurstädtchen schon wieder knallhart Politik gemacht. Und das mit ähnlich langfristigen Auswirkungen wie die Landtagswahl.







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