Eine Party in der Wohnung ihres Freundes endete 2020 für eine junge Frau mit einem bösen Erwachen: Ein Partygast missbrauchte die Schlafende. In der Berufungsverhandlung erhielt der Angeklagte jetzt eine Bewährungsstrafe.

Zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach einen 33-jährigen Schausteller, weil er bei einem Besuch in Bad Kreuznach im Sommer 2020 eine Frau vergewaltigt hat.

Tat in zweiter Instanz eingeräumt

Mit dem Urteil endete eine überaus lange Verfahrenszeit, die insbesondere die betroffene Frau enorm belastet hat. In der ersten Instanz vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach im März 2021 hatte der 33-Jährige die Tat geleugnet. Gegen den Richterspruch, der ihn der Vergewaltigung für schuldig befand und zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilte, legte er Berufung ein. Ursprünglich wollte er einen Freispruch erreichen, sein Verteidiger regte nun ein Rechtsgespräch an. Eine Verständigung wurde bei dem Gespräch zwischen den Richtern, der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung nicht erzielt. Der 33-Jährige legte danach aber ein Geständnis ab, was dem Opfer die erneute Aussage vor Gericht ersparte.

Der Schausteller hielt sich im Juni 2020 zu einem Besuch in seiner Heimatstadt Kreuznach auf und traf sich abends mit einem Bekannten. Die beiden Männer fanden in einem Lokal Anschluss an eine Gruppe, mit der sie, nachdem die Bar schloss, zum Weiterfeiern in eine Privatwohnung gingen. Die junge Frau, die mit dem Besitzer der Wohnung befreundet war, legte sich spät in der Nacht zu ihrem Freund ins Bett, weil sie den Alkohol spürte. Etwas später überkam auch den Angeklagten Unwohlsein und Müdigkeit, er legte sich zu dem Pärchen ins Bett. Die junge Frau wurde dann zu einem späteren Zeitpunkt davon wach, dass der 33-Jährige sie sexuell missbrauchte. Als sie ihn ansprach, ließ er sofort von ihr ab.

Nach Übergriff Angstzustände

Nachdem sie sich ins Badezimmer geflüchtet und angekleidet hatte, konnte sie die Wohnung unbehelligt verlassen. Bei der ersten Verhandlung hatte die Frau von anhaltenden Folgen des Übergriffs berichtet. Sie litt nach der Tat unter Angstzuständen und hatte Schlafstörungen. Bei seiner Einlassung im Berufungsverfahren erklärte der 33-Jährige, dass er durch den Alkoholgenuss nur bruchstückhafte Erinnerung an das Geschehen vor fünf Jahren habe. Ein Sachverständiger hatte nach den Angaben des Angeklagten einen Promillewert von etwa 1,59 für die Tatzeit errechnet.

Bei der Festsetzung der Freiheitsstrafe berücksichtigten die Richter, dass die Parteien einen Vergleich aushandelten, und ein Täter-Opfer-Ausgleich erfolgte, der zu einer Verschiebung des regulären Strafrahmens führt, der bei sechs Monaten beginnt und bis zu fünf Jahren geht. Der 33-Jährige muss der Frau, die als Nebenklägerin an dem Verfahren beteiligt war, zudem ein angemessenes Schmerzensgeld zahlen. Im Urteil stellte das Gericht wegen der langen Zeit, die zwischen dem erstintanzlichen Urteil und dem Berufungstermin verstrichen war, ausdrücklich eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung fest.