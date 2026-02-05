Wingertshäuschen der Nahe
Vergessen und verwaist im Meisenheimer Neuenberg
Relikt im Meisenheimer Neuenberg neben der Müllkippe
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – unser heutiges Exemplar ist ein verstecktes Relikt bei Meisenheim.

Liebe Kinderlein des Oeffentlichen: Es war einmal eine güldene Zeit im kleinen Meisenheim, und aus den fauligen Fachwerkbuden wurden aneinanderschmiegende Goldstücke, die fröhlich jauchzten, so schön waren ihre schimmernden neuen Gewänder. Doch die Blicke der satinierten Gönner waren nur auf die schmuddeligen Gassenkinder der Stadt verengt.

