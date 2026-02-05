In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – unser heutiges Exemplar ist ein verstecktes Relikt bei Meisenheim.
Lesezeit 2 Minuten
Liebe Kinderlein des Oeffentlichen: Es war einmal eine güldene Zeit im kleinen Meisenheim, und aus den fauligen Fachwerkbuden wurden aneinanderschmiegende Goldstücke, die fröhlich jauchzten, so schön waren ihre schimmernden neuen Gewänder. Doch die Blicke der satinierten Gönner waren nur auf die schmuddeligen Gassenkinder der Stadt verengt.