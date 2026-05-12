Wingertshäuschen der Nahe Vergessen und verwaist im Disibodenberg Robert Neuber 12.05.2026, 14:00 Uhr

i Blick aus dem Weinberg Richtung Straße nach Staudernheim, oben rechts das unscheinbare Wingertshäuschen im Disibodenberg. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. In den Hängen des Disibodenbergs findet sich nicht nur das bekannte Symbol des Weinguts, sondern auch ein verwaistes Relikt.

Was gibt es rund um den Weinbau am alten Klosterberg bei Odernheim nicht immer wieder für spektakuläre Anblicke und Entwicklungen! Das wunderschöne Häuschen, das ja ein Teil des Markendesigns ist und somit die Identität des Weinguts darstellt, haben wir schon vorgestellt.







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