Prozess in Bad Kreuznach
Verfahren gegen Ex-Boxclub-Chef eingestellt
Am Justizzentrum in Bad Kreuznach ging das Verfahren gegen den ehemaligen Boxclub-Chef vonstatten. Es wurde ohne Auflagen einges
Am Justizzentrum in Bad Kreuznach ging das Verfahren gegen den ehemaligen Boxclub-Chef vonstatten. Es wurde ohne Auflagen eingestellt.
Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Ein Vereinsvorsitzender stand unter Verdacht, Klubgelder veruntreut zu haben. Doch jetzt wurde das Verfahren eingestellt. Was steckt hinter den Vorwürfen und warum endete der Fall ohne Urteil?

Lesezeit 2 Minuten
Die Vorwürfe gegen einen ehemaligen Vorsitzenden des Boxclubs Bad Kreuznach werden strafrechtlich nicht mehr verfolgt. Das ist das Ergebnis einer Verhandlung vor dem Amtsgericht Bad Kreuznach. Richterin Rodriguez Rodriguez stellte auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Beschuldigten ohne Auflagen wegen Geringfügigkeit der Schuld ein.
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