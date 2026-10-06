In ruhigen Bahnen verlief das zurückliegende Jahr beim Kreuznacher Tierschutzverein. Der neue Vorstand hat geliefert. Die aktuellen Themen sind der Neubau eines Hundehauses und der Katzenschutz.
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Nach der turbulenten Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins im vergangenen Jahr verlief die diesjährige Mitgliederversammlung entspannt. Der neue Vorstand, der im vergangenen Jahr das Ruder übernommen hat und diverse Änderungen im Verein, darunter in allen Bereichen Transparenz, versprochen hatte, hat geliefert.