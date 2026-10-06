Bad Kreuznacher Tierschützer Verein sucht Grundstück für ein neues Hundehaus Josef Nürnberg 06.10.2026, 12:00 Uhr

i Derzeit entwickelt sich der Tierschutzverein Bad Kreuznach um Christopher Kehrein (links) prächtig. Besucher beim Tag der offenenen Tür im Tierheim am Sonntag konnten sich davon ebenso überzeugen wie die Vereinsmitglieder am Freitag während der Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins. Josef Nürnberg

In ruhigen Bahnen verlief das zurückliegende Jahr beim Kreuznacher Tierschutzverein. Der neue Vorstand hat geliefert. Die aktuellen Themen sind der Neubau eines Hundehauses und der Katzenschutz.

Nach der turbulenten Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins im vergangenen Jahr verlief die diesjährige Mitgliederversammlung entspannt. Der neue Vorstand, der im vergangenen Jahr das Ruder übernommen hat und diverse Änderungen im Verein, darunter in allen Bereichen Transparenz, versprochen hatte, hat geliefert.







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