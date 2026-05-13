Wein auf die Brücke gebracht Verein löst sich auf: Ziel erreicht, Nahebrücke belebt Marian Ristow 13.05.2026, 09:00 Uhr

i Oliver John (von links), Mariana Ruhl und Nils Nünke tragen den Brückenhaus-Verein zu Grabe. Das, was man damit erreichen wollte, habe man erreicht. Marian Ristow

Ein Verein löst sich auf – doch nicht aus Schwäche, sondern weil er sein Ziel erreicht hat. Wie „Wein und Brücke“ die Alte Nahebrücke veränderte und warum der Geist des Projekts weiterlebt – Oliver John und Mariana Ruhl blicken zurück.

Wenn sich Vereine auflösen, hat das häufig einen traurigen Hintergrund – meistens aus Mitgliedermangel oder fehlender Bereitschaft, den Vorsitz zu übernehmen. Anders beim Verein zur Erhaltung der Kreuznacher Brückenhäuser e. V., kurz Brückenhaus-Verein.







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