Ein Verein löst sich auf – doch nicht aus Schwäche, sondern weil er sein Ziel erreicht hat. Wie „Wein und Brücke“ die Alte Nahebrücke veränderte und warum der Geist des Projekts weiterlebt – Oliver John und Mariana Ruhl blicken zurück.
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Wenn sich Vereine auflösen, hat das häufig einen traurigen Hintergrund – meistens aus Mitgliedermangel oder fehlender Bereitschaft, den Vorsitz zu übernehmen. Anders beim Verein zur Erhaltung der Kreuznacher Brückenhäuser e. V., kurz Brückenhaus-Verein.