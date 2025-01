Kehlbiss bei Damwild Verdacht in Bad Sobernheim: Hat Wolf Wild gerissen? Lena Reuther

Marian Ristow 17.01.2025, 16:16 Uhr

i Der klassische Kelhbiss, ein Markenzeichen für einen Wolfsriss, brachte diesem Damwild das Ende. Klaus Nieding

Drei Damwild-Kadaver in Bad Sobernheim geben Rätsel auf. Alle drei sind durch Kehlbiss getötet worden. Jäger Klaus Nieding will keine Panik verbreiten. Aber: Die Indizien könnten auf einen Wolf hinweisen.

Für die Jäger an der Nahe war es bloß eine Frage der Zeit, bis der Wolf die heimischen Gefilde erreicht, nun könnte dieser Zeitpunkt gekommen sein. Den Tod durch Kehlbiss hat in der Nacht auf Freitag drei Stück Damwild in Bad Sobernheim ereilt. Zwischen dem Hotel Bollants Spa im Park und der Meddersheimer Nahebrücke hat Jäger Klaus Nieding die drei Kadaver am Freitagmorgen entdeckt.

