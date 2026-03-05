Fund in Oberhausen Verdacht bestätigt: Nahe-Leiche ist der Vermisste Marian Ristow 05.03.2026, 11:50 Uhr

i Am Dienstagabend wurde eine Leiche aus der Nahe geborgen. Nun ist klar: Es ist der vermisste Mann aus Idar-Oberstein. Sebastian Schmitt

Monate lang galt er als vermisst – jetzt wurde der 64-Jährige aus Idar-Oberstein in der Nahe gefunden. Die Umstände seines Todes werfen Fragen auf: Wie konnte es zu diesem tragischen Unfall kommen und warum wurde er erst jetzt entdeckt?

Seit Mittwochmorgen ist klar: Die am Dienstagabend von einer Kanufahrerin bei Oberhausen in der Nahe entdeckte Leiche ist der seit Januar vermisste Arbeiter aus Idar-Oberstein. Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Bad Kreuznacher Kriminalpolizei, dass es sich um den vermissten 64-jährigen Mann aus Idar-Oberstein handelt, der im Januar bei Arbeiten am Ufer in Bad Sobernheim in den Fluss gestürzt war und seitdem als vermisst galt.







