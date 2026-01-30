Tote Schwäne gefunden: Verdacht auf Vogelgrippe im Kreis Bad Kreuznach
Am Ippesheimer Weiher wurden tote Schwäne und ein toter Mäusebussard gefunden. Der Verdacht auf Vogelgrippe besteht. Weitere Untersuchungen stehen aus. Was die Bürger nun beachten müssen.
Elf tote Schwäne sowie ein toter Mäusebussard sind am Mittwoch, 28. Januar, am Ippesheimer Weiher geborgen und zur Untersuchung zum Landesuntersuchungsamt nach Koblenz gebracht worden, wie der Kreis Bad Kreuznach mitteilt.