Tote Schwäne gefunden
Verdacht auf Vogelgrippe im Kreis Bad Kreuznach
Elf tote Schwäne sowie ein toter Mäusebussard sind am Ippesheimer Weiher gefunden worden - am Rheingrafenstein wurde eine tote Graugans gefunden.
Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Am Ippesheimer Weiher wurden tote Schwäne und ein toter Mäusebussard gefunden. Der Verdacht auf Vogelgrippe besteht. Weitere Untersuchungen stehen aus. Was die Bürger nun beachten müssen. 

Lesezeit 2 Minuten
Elf tote Schwäne sowie ein toter Mäusebussard sind am Mittwoch, 28. Januar, am Ippesheimer Weiher geborgen und zur Untersuchung zum Landesuntersuchungsamt nach Koblenz gebracht worden, wie der Kreis Bad Kreuznach mitteilt.

