Illegaler Snus, unverzollte Zigaretten und ein Luftgewehr: Bei Großkontrollen in Bad Kreuznach stießen Polizei und Ordnungsamt auf schwere Verstöße. Eine Bar musste sogar zwangsweise schließen.
Lesezeit 2 Minuten
An zwei Tagen haben Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugs des Ordnungsamtes der Stadt Bad Kreuznach gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion gastronomische Betriebe, Kneipen, Shisha-Bars, Kioske, Gemischtwarenläden und Handyshops kontrolliert sowie diverse Delikte festgestellt und sanktioniert.