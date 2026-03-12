Kontrollen in Bad Kreuznach Verbotener Tabak und Alkoholausschank ohne Konzession Marian Ristow 12.03.2026, 10:55 Uhr

i Polizei und Ordnungsamt haben in Bad Kreuznach an zwei Tage verschiedene Läden, Kneipen und Shisha-Bars kontrolliert. dpa/Daniel Vogl. picture alliance/dpa

Illegaler Snus, unverzollte Zigaretten und ein Luftgewehr: Bei Großkontrollen in Bad Kreuznach stießen Polizei und Ordnungsamt auf schwere Verstöße. Eine Bar musste sogar zwangsweise schließen.

An zwei Tagen haben Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugs des Ordnungsamtes der Stadt Bad Kreuznach gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion gastronomische Betriebe, Kneipen, Shisha-Bars, Kioske, Gemischtwarenläden und Handyshops kontrolliert sowie diverse Delikte festgestellt und sanktioniert.







