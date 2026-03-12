Kontrollen in Bad Kreuznach
Verbotener Tabak und Alkoholausschank ohne Konzession
Polizei und Ordnungsamt haben in Bad Kreuznach an zwei Tage verschiedene Läden, Kneipen und Shisha-Bars kontrolliert.
dpa/Daniel Vogl. picture alliance/dpa

Illegaler Snus, unverzollte Zigaretten und ein Luftgewehr: Bei Großkontrollen in Bad Kreuznach stießen Polizei und Ordnungsamt auf schwere Verstöße. Eine Bar musste sogar zwangsweise schließen. 

Lesezeit 2 Minuten
An zwei Tagen haben Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugs des Ordnungsamtes der Stadt Bad Kreuznach gemeinsam mit Einsatzkräften der Polizeiinspektion gastronomische Betriebe, Kneipen, Shisha-Bars, Kioske, Gemischtwarenläden und Handyshops kontrolliert sowie diverse Delikte festgestellt und sanktioniert.

