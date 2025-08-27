Die Bagger für den Bau des Radwegs zwischen Pleitersheim und Badenheim können anrollen. Der Verbandsgemeinderat Bad Kreuznach vergab in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den Bau. Den Zuschlag erhielt die Firma Eiffrag aus Alzey, die mit rund 350.000 Euro das günstigste Angebot für die etwa 800 Meter lange Wegstrecke abgab. Damit blieb das Ausschreibungsergebnis mit rund 84.000 Euro unter der ursprünglichen Kostenschätzung von 435.000 Euro.

Der Fahrradweg, letzter Lückenschluss im rheinhessischen Fahrradwegekonzept der Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach, ermöglicht Radlern die schnelle Fahrradverbindung Richtung Sprendlingen und Mainz, sowie Richtung Gensingen und Bingen. Bisher müssen Radler noch die kurvige und viel befahrene K90 und ab der Kreisgrenze Mainz-Bingen die K2 benutzen. Nachdem schon seit 2019 das 1900 Meter lange Teilstück von Volxheim bis zum Ortseingang von Pleitersheim fertiggestellt war, mussten die beiden Gemeinden Pleitersheim und Badenheim, die unterschiedlichen Landkreisen angehören, an einen Tisch. Schließlich mussten sich die Gemeinden über die Kostenaufteilung für Bau und Planung einigen. Denn hälftig konnten die Kosten nicht aufgeteilt werden, da nur rund 250 Meter des Weges durch die Gemarkung Badenheim verlaufen. Der Großteil, nämlich 550 Meter, verläuft durch Pleitersheimer Gemeindegebiet.

Nächster Radweg im Auge

Da Pleitersheim den Weg innerhalb seiner Gemarkung breiter ausführen lassen wollte, sind die Mehrkosten von knapp 20.000 Euro nicht förderfähig und müssen somit in Gänze von der Gemeinde getragen werden. Für den förderfähigen Anteil Pleitersheims in Höhe von 175.000 Euro gibt es einen Zuschuss in Höhe von 75 Prozent (131.000 Euro). Den Restanteil in Höhe von knapp 44.000 Euro trägt die VG Bad Kreuznach. Auf Badenheim entfallen rund 155.000 Euro. Das Projekt wird durch die Bauverwaltung der VG Bad Kreuznach betreut. Nach dem Lückenschluss im rheinhessischen Teil der VG, soll als nächstes der Radweg von Hochstätten nach Feilbingert an die Reihe kommen.