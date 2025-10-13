Pfalz und Rheinhessen
Verbandsgemeinde Bad Kreuznach will touristisch wachsen
Wandern wie hier an der Burgruine Montfort ist eine von drei Produkteinheiten, mit der sich die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach am zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe beteiligt.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach strebt nach neuen touristischen Höhen. Der Beitritt zum geplanten Tourismusverband Hunsrück-Nahe soll neues Potenzial entfalten. Welche Chancen sich nun eröffnen?

Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach wird Mitglied im noch zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe. Die Notwendigkeit, einer größeren Einheit beizutreten, war im Verbandsgemeinderat unstrittig, sodass die Zustimmung einstimmig war. Die Naheland-Touristik-Geschäftsführerin Katja Hilt, deren Verband mit der Hunsrück-Touristik am 1.

