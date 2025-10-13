Pfalz und Rheinhessen Verbandsgemeinde Bad Kreuznach will touristisch wachsen Josef Nürnberg 13.10.2025, 09:00 Uhr

i Wandern wie hier an der Burgruine Montfort ist eine von drei Produkteinheiten, mit der sich die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach am zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe beteiligt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach strebt nach neuen touristischen Höhen. Der Beitritt zum geplanten Tourismusverband Hunsrück-Nahe soll neues Potenzial entfalten. Welche Chancen sich nun eröffnen?

Die Verbandsgemeinde (VG) Bad Kreuznach wird Mitglied im noch zu gründenden Tourismusverband Hunsrück-Nahe. Die Notwendigkeit, einer größeren Einheit beizutreten, war im Verbandsgemeinderat unstrittig, sodass die Zustimmung einstimmig war. Die Naheland-Touristik-Geschäftsführerin Katja Hilt, deren Verband mit der Hunsrück-Touristik am 1.







