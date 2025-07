Im Rahmen der Projekttage am Gymnasium an der Stadtmauer in Bad Kreuznach haben Carolin Schwarz und Christina Grabe ein Projekt organisiert, um Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden zu vermitteln.

. Wie gehe ich verantwortungsbewusst mit einem Hund um? Um genau das Kindern näher zu bringen, haben Carolin Schwarz und Christina Grabe in diesem Jahr zum zweiten Mal das Projekt „Rund um den Hund“ im Rahmen der Projekttage am Gymnasium an der Stadtmauer (Stama) angeboten. Beide haben jeweils zwei Kinder am Stama und sind selbst Besitzerinnen von je einem Labradoodle: Oscar und Chewy.

An drei Tagen drehte sich alles um das Thema Hund. Ziel war es, den Kindern eine realistische Vorstellung vom Aufwand der Erziehung eines Hundes zu vermitteln. Außerdem wurde das Verhalten gegenüber den Vierbeinern thematisiert. „Wenn es die Erwachsenen falsch machen, machen es die Kinder auch falsch“, sagt Carolin Schwarz im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit dem Projekt möchten sie den Kreislauf durchbrechen. Gleichzeitig sprechen sie mit ihrem Konzept auch Kinder an, die Angst vor Hunden haben. Denn durch Wissen kommt Sicherheit, erklärt Isabel Marschall, Hundepsychologin und Inhaberin der gleichnamigen Hundeschule in Mandel. Und: Prävention präge ein Leben lang. Am letzten Tag des Projekts konnten die zwölf Kinder aus der 5. bis 7. Klasse in Mandel bei Rezertifizierungen von Therapiebesuchshunden dabei sein. Der Kontakt kommt daher, dass die Projektinitiatorinnen mit ihren beiden Labradoodles die Hundeschule in Mandel besuchen.

i Zwölf Kinder aus der 5. bis 7. Klasse des Gymnasiums an der Stadtmauer haben am Projekt "Rund um den Hund" teilgenommen. Christina Grabe

Doch der Reihe nach: Während am ersten Tag des Projekts Aspekte theoretisch aufgegriffen wurden, etwa zur Körpersprache, ging es an Tag zwei ins Tierheim, um zu zeigen, wo die Hunde unter Umständen landen, wenn man beispielsweise doch keine Lust mehr auf sein Haustier hat oder grobe Erziehungsfehler zu unerwünschten Verhalten führen, erklärt Carolin Schwarz. Die Tiere dort zu sehen, habe „die Kinder ziemlich tangiert“, berichtet sie. Es habe auch teils Interesse geweckt, sich im Tierheim zu engagieren. Die beiden Projektleiterinnen hatten darüber hinaus die Idee, dem Tierheim unter die Arme zu greifen. So haben die Kinder, nachdem sie im vergangenen Jahr eine Wand gestrichen haben, auch in diesem Jahr zum Pinsel gegriffen.

Isabel Marschall weiß, wie wichtig die passende Hundeerziehung ist. „Ich sehe, wie häufig das falsch läuft.“ Denn oft würden die Hunde die Menschen erziehen und nicht andersherum. „Viele überschätzen sich“, meint sie. Etwa hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit und Energie. Da spiele auch die Hunderasse eine Rolle. Von Hunden oder allgemein Haustieren als Geschenk hält Marschall übrigens nichts. Auch Carolin Schwarz betont: „Das ist kein Geschenk, sondern eine Entscheidung.“ Hinzu komme auch, nachdem der Entschluss gefasst ist, dass die ganze Familie mitziehen muss, fügt Christina Grabe hinzu.

i Wenn es darum geht, Menschen die Angst vor den Vierbeinern zu nehmen, gibt es verschiedene Übungen, die Vertrauen aufbauen können. Etwa eine Schnur, an der Leckerlis befestigt sind. Hier können die Personen sehen, dass der Hund – nach Erlaubnis – die Leckerlis abbeißt, ohne dass die Schnur Schaden nimmt. Lena Reuther

Am dritten Tag durften die Kinder dann bei Rezertifizierungen von Therapiebesuchshunden, die einmal im Jahr ansteht, zusehen. Bei dieser geht es um die Führungsfähigkeit des Besitzers und die soziale Verträglichkeit des Hundes, erklärt Marschall. Es gehe etwa darum, dass die Hunde nicht übergriffig reagieren, Regeln beachten und stetig den Blickkontakt zum Besitzer suchen. Das haben die geprüften Vierbeiner erfolgreich gemeistert. Auch Schulhunde müssen regelmäßig rezertifiziert werden. Einen solchen gibt es am Stama übrigens nicht, sagt Schwarz. Ein hierfür speziell ausgebildeter Hund ist dafür da, Ruhe und Empathie ins Klassenzimmer zu bringen. Außerdem soll er den guten sozialen Umgang fördern, weil Rücksicht auf den Vierbeiner genommen wird und deshalb etwa nicht gerannt wird, erläutert die Hundepsychologin.

i Durch eine Futterröhre fallen Leckerlis. Labrardor Retriever und Therapiebesuchshund Viva versucht die Leckerlis aufzufangen. Die, die auf den Boden fallen sind aber tabu. Bei dieser Übung ist besonders die Geduld des Hundes gefragt. Lena Reuther

Die beiden Projektinitiatorinnen haben von vielen Eltern deutlich positive Rückmeldungen erhalten. Sie loben vor allem, dass die Kinder einen realistischen Blickwinkel auf die Hundeerziehung bekommen, berichtet Schwarz. Sie können sich gut vorstellen das Projekt auch im nächsten Jahr anzubieten. Das hänge aber davon ab, ob die Kooperationspartner, also das Tierheim und die Hundeschule, bereit da zu sind. „Wir haben viel Spaß daran“, betont Schwarz.