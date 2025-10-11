Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Veränderung als steter, doch immer fremder Begleiter 11.10.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Hier sind die „Randnotizen“. Veränderung ist unausweichlich – doch warum fürchten wir sie so sehr? Von verlorenen Arbeitsplätzen, politischen Lügen und dem Wandel der Innenstädte: Eine Kolumne über das, was uns wirklich bewegt.

Routine und Gewohnheit haben ihren festen Platz im Leben. Nicht nur, dass sie biologisch ihren Sinn erfüllen, denn sie ermöglichen unserem Gehirn, bekannte Situationen kraftsparend und effizient zu meistern, sie geben auch Halt und Kraft in einer sich überschlagenden Welt.







