Corona, Home-Office, Onlineshops: Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat sich zusehends verschlechtert, sodass sich die Inhaber für die Schließung entschieden haben. Aber: Die Abteilung Raumdesign bleibt und eröffnet am Andreasmarkt.
Lesezeit 3 Minuten
An der Kasse im Modehaus Venter in Kirn kann das Bezahlen derzeit länger dauern. Denn seit in der Region bekannt geworden ist, dass Diana Techert die Bekleidungssparte aufgeben wird und der Verkauf mit fetten Rabatten garniert wird, strömt die Kundschaft ins traditionsreiche Haus.