Traditionshaus für Bekleidung Venter Mode in Kirn schließt wegen mangelnder Umsätze Armin Seibert 08.10.2025, 11:00 Uhr

i Die Schwestern Sigrid Reemen (links) und Margit Lörsch (rechts) aus Oberhausen verbindet mit Venter Moden mit Inhaberin Diana Techert eine lange Tradition. Ihr Bruder Hans Herrmann Reinhard arbeitete 40 Jahre bei Venter. Armin Seibert

Corona, Home-Office, Onlineshops: Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens hat sich zusehends verschlechtert, sodass sich die Inhaber für die Schließung entschieden haben. Aber: Die Abteilung Raumdesign bleibt und eröffnet am Andreasmarkt.

An der Kasse im Modehaus Venter in Kirn kann das Bezahlen derzeit länger dauern. Denn seit in der Region bekannt geworden ist, dass Diana Techert die Bekleidungssparte aufgeben wird und der Verkauf mit fetten Rabatten garniert wird, strömt die Kundschaft ins traditionsreiche Haus.







