VdK-Ortsverband Bretzenheim wächst auf 505 Mitglieder

Bretzenheim feiert nicht nur Weihnachten, sondern auch ein Rekordwachstum: Mit 505 Mitgliedern zählt der VdK-Ortsverband jetzt zu den stärksten im Kreis. Ehrennadeln, Prämien und eine besondere Überraschung machten die Feier unvergesslich.
Bei der vorweihnachtlichen Feier des VdK-Ortsverbands Bretzenheim und Umgebung im Eventhaus Fuhr in Bretzenheim standen neben der Geselligkeit, einem frohen Miteinander, besinnlichen Gedichtvorträgen, einem gemeinsamen Singen und guten Essen traditionell die Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.