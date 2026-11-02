Prozess in Bad Kreuznach
Vater soll seine Kinder nach Aleppo entführt haben
Ein 45-Jähriger (links) muss sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Kindesentzug und Freiheitsberaubung verantworten.
Ein 45-Jähriger (links) muss sich vor dem Landgericht Bad Kreuznach wegen Kindesentzug und Freiheitsberaubung verantworten.
Christine Jäckel

Ein 45-Jähriger muss sich am Landgericht Bad Kreuznach wegen Kindesentzug und Freiheitsberaubung verantworten: Er soll seine beiden Kinder nach Aleppo entführt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Im Juli 2024 soll ein syrisch-deutscher Vater aus Bad Kreuznach unter einem Vorwand seine damals 7 und 18 Jahre alten Kinder nach Aleppo entführt haben. Weil die 18-jährige Tochter sehr mutig und zugleich umsichtig agierte, konnten die Kinder mit einiger Unterstützung durch amtliche Stellen wieder nach Deutschland zurückkehren.
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