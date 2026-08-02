Vor dem Kreuznacher Landgericht wurde der Fall eines 51-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim behandelt, der sich an seiner anfangs zwölfjährigen Tochter vergangen und Filme davon mit einem Freund geteilt hat. Das Urteil steht noch aus.
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In sieben Fällen soll ein 51 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim seine anfangs 12-jährige Tochter über einen Zeitraum von anderthalb Jahren sexuell missbraucht und dabei Fotos und Videos aufgenommen haben, die er mit einem Freund teilte.