Prozess in Bad Kreuznach Vater missbraucht seine zwölfjährige Tochter mehrfach Christine Jäckel 02.08.2026, 10:14 Uhr

i Am Landgericht in Bad Kreuznach wurde der Fall eines missbrauchenden Vaters behandelt. Bernd Glebe. picture alliance/dpa

Vor dem Kreuznacher Landgericht wurde der Fall eines 51-jährigen Mannes aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim behandelt, der sich an seiner anfangs zwölfjährigen Tochter vergangen und Filme davon mit einem Freund geteilt hat. Das Urteil steht noch aus.

In sieben Fällen soll ein 51 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim seine anfangs 12-jährige Tochter über einen Zeitraum von anderthalb Jahren sexuell missbraucht und dabei Fotos und Videos aufgenommen haben, die er mit einem Freund teilte.







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