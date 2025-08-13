Eine der Kultstätten auf dem Kreuznacher Jahrmarkt ist „la Bruja“ am „Spezialisteweg“, auch „Dippegass“ genannt. Hier sorgt die Familie Roßkopf seit 25 Jahren für beste Partylaune, und zum Jubiläum gibt es einige Spezialangebote.

Vamos a bailar, señoras y señores! Das ist Spanisch und heißt übersetzt: „Lasst uns tanzen, Jungs und Mädels!“ Die partysüchtigste Hexe der Pfingstwiese, spanisch „la Bruja“ genannt, ist zum Kreuznacher Jahrmarkt bestens vorbereitet und wartet auf gleichgesinnte Tanz- und Partygäste. Wer weiß das? Natürlich Dieter Roßkopf, dessen Familie sich schon seit 25 Jahren um die Kult-Partymeile auf der Pfingstwiese kümmert. Schon Generationen an „Gässjer“ haben sich hier die Seele aus dem Leib gefeiert...

Tanzhit à la Malle

Der kulturelle Knaller vorab: Es wird in diesem Jahr sogar ein eigenes Lied mit dem Titel „La Bruja“ geben, geschrieben vom Kreuznacher DJ Toto alias Torsten Vogt. Der Song wurde uns am Telefon vorgespielt, und es wird, so weit können wir das beurteilen, ein klassischer „Uffz-uffz-uffz“-Tanzhit à la „Malle“ (Mallorca) werden... Die sechs mal sechs Meter große Tanzfläche dürfte sich gut füllen, dafür wird DJ Ernie über das gesamte Jahrmarktswochenende sorgen.

Um es gleich klarzustellen: Man darf die Partymeile gern weiter Kreiznacherisch „la Bruja“ mit glattem „Jot“ nennen, also wie bei „Svenja“. Doch korrekt ist natürlich das spanische „la Bruja“ mit dem geröchelten „ch“, also wie im deutschen „Achtung“.

i DJ Toto - im echten Leben Torsten Vogt (rechts) - hat ein eigenes Lied für den Partypalast "la Bruja" fabriziert. Das wird am Jahrmarkts-Wochenende für beste Stimmung auf der Tanzfläche sorgen. Davon ist Dieter Roßkopf (li.) überzeugt. Robert Neuber

Nun aber zum Jahrmarktsprogramm der „Hexe“, die sich natürlich klassisch am „Spezialisteweg“, auch „Dippegass“ genannt, zwischen Rotem Kreuz und Moebus-Eingang findet. Wer also von der Bahn im Brückes kommt und die „Nix-wie-enunner-Stroß“ hinein ins Lichtermeer marschiert, orientiert sich auf der Pfingstwiese sofort links und steht direkt vor dem Eingang zur „Bruja“.

Zehn Hütchen wie vor 25 Jahren

Am Donnerstag geht es um 17 Uhr los, und es gibt sofort ein Spezialangebot, nämlich zehn Hütchen für 20 Euro. Und das liege ihm durchaus am Herzen, erklärt Roßkopf, denn es würden mittlerweile auf dem Jahrmarkt ja Preise aufgerufen, die für viele Normalverdiener nur noch schwer zu tragen seien. Also habe man in der „Bruja“ ein Zeichen mit „humanen Preisen“ setzen wollen: Preise wie eben vor 25 Jahren. Die Hexenparty am Donnerstagabend läuft bis 23.30 Uhr, am Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Für den Freitag wird für 19 bis 21 Uhr der günstigere „Special Tower“ angekündigt: drei Liter – ob Wodka oder Jacky – für 75 Euro statt 95 Euro Normalpreis.

500 Euro Gutschein für größte Firmengruppe

Sonntags bleibt die „Bruja“ geschlossen. Dafür gibt es am Montag den Kracher für Firmen: Die größte Gruppe, so Dieter Roßkopf, die sich von 13 bis 16 Uhr vorstelle, bekomme einen Verzehrgutschein für Getränke von sage und schreibe 500 Euro. Um 13 Uhr geht es am Montag los. Die Party läuft dann wieder bis 3 Uhr nachts. Es gibt am Montag noch ein weiteres Angebot: Von 13 bis 15 Uhr kosten zehn Hütchen nur 20 Euro (normaler Einzelpreis: 3,50 Euro). Und der „Special Tower“ kostet am Montag von 17 bis 19 Uhr nur 75 Euro.