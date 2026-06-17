Ob Frühstück oder schnelle Mittagsgerichte: Das Vadirito-Bistro eröffnet offiziell am Samstag, 20. Juni, am Bad Kreuznacher Kornmarkt.
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Seit Ende vergangenen Jahres wird hier gewerkelt und gehämmert. Nun ist es endlich so weit und das erste Bistro von Vadirito eröffnet offiziell am Samstag, 20. Juni, am Kornmarkt.Die Eismanufaktur legt den Fokus nicht auf ihr Eis, sondern auf Frühstück sowie schnelle Mittagsgerichte, wie Geschäftsführer Niklas Heblich im Gespräch mit unserer Zeitung betont.