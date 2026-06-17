Neues Bistro in Bad Kreuznach
Vadirito öffnet am 20. Juni seine Türen am Kornmarkt
Geschäftsführer Niklas Heblich (rechts) freut sich gemeinsam mit Betty Feidner (2. von rechts) und der Betriebsleitung, bestehen
Geschäftsführer Niklas Heblich (rechts) freut sich gemeinsam mit Betty Feidner (2. von rechts) und der Betriebsleitung, bestehend aus Gökan und Yasemin Tur, auf die Eröffnung des Vadirito-Bistros.
Lena Reuther

Ob Frühstück oder schnelle Mittagsgerichte: Das Vadirito-Bistro eröffnet offiziell am Samstag, 20. Juni, am Bad Kreuznacher Kornmarkt.

Lesezeit 1 Minute
Seit Ende vergangenen Jahres wird hier gewerkelt und gehämmert. Nun ist es endlich so weit und das erste Bistro von Vadirito eröffnet offiziell am Samstag, 20. Juni, am Kornmarkt.Die Eismanufaktur legt den Fokus nicht auf ihr Eis, sondern auf Frühstück sowie schnelle Mittagsgerichte, wie Geschäftsführer Niklas Heblich im Gespräch mit unserer Zeitung betont.

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