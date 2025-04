Der Marktplatz in Kirn verwandelte sich am Donnerstagnachmittag vor Ostern in eine kleine, aber feine Konzertbühne: Von 15 bis 19 Uhr war der Musikbus des Internationalen Bundes (IB) vor Ort und sorgte trotz bedeckten Himmels für gute Stimmung. Zwar hätte man sich etwas mehr Publikum gewünscht.

Herzstück der Veranstaltung war der auffällig gestaltete „Uschi -The Music Bus“. Der umgebaute Bus, der mit hochwertiger Ton- und Lichttechnik ausgestattet ist, ist ein mobiles Projekt des IB zur Förderung von Jugendkultur. Die Idee entstand in Gedenken an Ursula Knoth, eine ehemalige Kollegin, die sich Zeit ihres Lebens für junge Menschen engagierte. „Unsere Kollegin Ursula Knoth hat in ihrem Erbe die Jugendarbeit bedacht. In der Hoffnung, mit dieser Idee in ihrem Sinn gerecht zu werden, haben wir diesen Bus umgebaut – mit Mischpult, Boxen und Lichtmodulen, um mobil, live und digital Musik zu machen“, erklärte Nadine Giusto, Bereichsleitung Stadt und Kreis Bad Kreuznach vom IB.

i Die Premiere des Projekt „USCHI The MusicBUS" des Internationalen Bundes (IB) ist auf dem Kirner Markplatz geglückt. Sebastian Schmitt

Musikalisch zeigte die Region, was sie zu bieten hat: Jesse Günther Kolb, 32 Jahre alt und aus Bad Kreuznach, trat als Hip-Hop-Künstler, Songwriter und Produzent auf und brachte energiegeladene Beats und ehrliche Texte mit. Ebenfalls auf der Bühne standen Henny – bürgerlich Henrik Doll (25) – und sein Musikproduzent Kolya, beide gebürtig aus Kirn.

Besonders viel Applaus erntete das Nachwuchs-DJ-Team aus dem IB-Musikprojekt: Alexander Römer alias DJ_music_fire und David Ardelean alias DJ_Rave_Dave, beide erst 12 Jahre alt, sorgten mit ihrer Performance für Begeisterung. Trotz ihres jungen Alters zeigten sie bereits ein beeindruckendes Gefühl für Rhythmus und Technik.

Das Projekt „Uschi -The Music Bus“ will Jugendlichen eine kreative Plattform bieten – unabhängig von Herkunft oder finanziellen Möglichkeiten. Musik als verbindendes Element, das Talente fördert und Gemeinschaft schafft. Die Veranstaltung in Kirn war ein lebendiger Beweis dafür, dass dieses Konzept funktioniert – und Lust auf mehr macht.