Es ist eine schier unendliche Geschichte, die mit einem jüngsten Gerichtsurteil wohl immer noch kein Ende gefunden hat: Die Pläne, beim Autobahndreieck Nahetal nahe Bingen ein Möbelhaus zu errichten, bleiben ein Zankapfel und liegen vorerst wieder auf Eis. Entscheidend waren im aktuellen Verfahren weniger die Verhinderungsansinnen umliegender Städte, die Konkurrenz für „ihre“ Möbelanbieter befürchten, sondern vorwiegend formale Gründe. Die Gegner des Projekts kommen unter anderem aus Bad Kreuznach, Simmern, Meisenheim, Langenlonsheim, Ingelheim und Mainz.

Eine Pressemitteilung der Verbandsgemeinde Nahe-Glan und der Rechtsanwaltskanzlei Baumeister Rechtsanwälte Partnerschaft, die die Rechte der Stadt Meisenheim vertritt, erklärt den komplizierten Fall so: Die Stadt Bingen in Form des Zweckverbands „Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim“ versucht seit dem Jahr 2014, ein großes Möbelhaus am Autobahndreieck „Nahetal“ anzusiedeln. Die ursprüngliche Planung aus 2014 sah eine Gesamtverkaufsfläche von circa 45.000 Quadratmetern vor. Nach Prozessen vor den Verwaltungsgerichten und planungsrechtlichen Verfahren, in die auch die Verbandsgemeinde und die Stadt Meisenheim eingebunden waren, wurde die Gesamtverkaufsfläche zunächst auf 22.000 Quadratmeter reduziert, danach wieder auf 30.000 Quadratmeter im Wege eines sogenannten Zielabweichungsverfahrens erhöht. Auf der Grundlage des sogenannten Zielabweichungsbescheids in dem zuletzt genannten Verfahren wurde vom Zweckverband der Sache nach ein neuer Bebauungsplan „3. Änderung der Satzung“ aufgestellt und am 18. August 2022 bekannt gemacht. Er soll eine Verkaufsfläche von 30.000 Quadratmetern ermöglichen. Ihn hat unter anderem die Stadt Meisenheim im Wege des Normenkontrollantrags beim Oberverwaltungsgericht in Koblenz unter Federführung der VG Nahe-Glan angegriffen.

Normenkontrollantrag und Nichtigkeit des Bebauungsplans

Über diesen Normenkontrollantrag wurde am 13. März 2025 vor dem Oberverwaltungsgericht Koblenz verhandelt. Das Gericht habe die Rechtsauffassung der Stadt Meisenheim und weiterer Nachbarstädte vollauf bestätigt und den erwähnten Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim (3. Änderung)“ in seinem Urteil – Aktenzeichen 1 C 11067/22.OVG – für unwirksam erklärt. Bemerkenswert ist, dass das Gericht bereits den ursprünglichen Bebauungsplan für das Gebiet des „Gewerbe- und Industriepark Bingen am Rhein und Grolsheim“ aus dem Jahr 1998 für unwirksam erklärte – und damit auch seine Änderungen. Denn dem Zweckverband habe die erforderliche Verbandskompetenz schon zur Aufstellung dieses ursprünglichen Bebauungsplans aus dem Jahr 1998 gefehlt. Außerdem sei dieser Ursprungsbebauungsplan formell rechtswidrig, unter anderem weil es an einer ordnungsgemäßen Ausfertigung des Plans gefehlt habe, zentrale Festsetzungen, wie zum Beispiel zur Gebäudehöhe, zu unbestimmt waren und auf nicht ordnungsgemäß bekannt gemachte externe Regelwerke Bezug genommen worden sei.

Am Tag vor der mündlichen Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht, demnach am 12. März 2025, war allerdings eine Baugenehmigung für das Möbelhaus durch die Stadt Bingen erteilt worden. Dies geschah, so das Gericht, ohne eine bauplanungsrechtliche Grundlage. Denn der Bebauungsplan ist, wie vom Gericht festgestellt, seit 1998 unwirksam. Die Stadt Bingen sieht das etwas anders. Man habe das Urteil so nicht erwartet, wird eingeräumt. „Der Fehler kann geheilt werden. Eine rückwirkende Heilung ist mangels Rechtsgrundlage allerdings nicht möglich. Das Vorhaben des Investors wurde bereits bauaufsichtlich genehmigt. Wenn die Baugenehmigung Bestand hat, könnte das Projekt – unabhängig vom Stand der Bauleitplanung – umgesetzt werden. Aktuell steht die Verhandlung über die Widersprüche gegen die Baugenehmigung bevor“, schreibt die Büroleiterin und Justitiarin Angelika Middelmann auf unsere Anfrage. Die Frage, ob die Möbelhauspläne nun vom Tisch seien, beantwortet die Binger Verwaltung mit einem klaren „Nein“.

Stadt Bingen: Der Möbelmarkt ist nicht vom Tisch

Es folgen nun formale Schritte: Den Räten der Mitgliedsgemeinden wurde der Entwurf für eine 2. Änderung der Verbandsordnung des Zweckverbandes vorgelegt. Mit der Satzungsänderung soll die Heilung durch entsprechende Präzisierung des Geltungsbereichs erfolgen. Bingen und Grolsheim haben bereits zugestimmt; am 15. September entscheidet noch der Rat der VG Sprendlingen-Gensingen. Am 17. September beschließt der Zweckverband über die Satzungsänderung. Nach Bestätigung durch die Aufsichtsbehörde soll in der dann nachfolgenden Sitzung des Zweckverbands der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gefasst und zur Sicherung der Planung zugleich auch eine Veränderungssperre beschlossen werden.